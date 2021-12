La Liga. Era uma vez em Madrid

Real Madrid e Atlético de Madrid estarão frente a frente, no domingo, na 17.ª jornada da liga espanhola. É o duelo da capital, o confronto dos gigantes; é o Santiago Bernabéu contra o Wanda Metropolitano, os ‘merengues’ contra os ‘colchoneros’. De um lado, os líderes temporários da tabela classificativa, liderados por Carlo Ancelotti, motivados pela vitória por 2-0 frente ao Inter de Milão, na terça-feira, para a Liga dos Campeões.

Do outro lado, o Atlético de Madrid de João Félix, campeão em título. Apesar da pesada distância de 10 pontos para os vizinhos, a equipa de Simeone está motivada pela vitória por 3-1 no Dragão, que lhe permitiu seguir em frente na liga milionária. Um bom antídoto contra a memória ainda fresca da derrota frente ao RCD Mallorca, no Wanda Metropolitano, por 1-2, na última jornada da La Liga.

As estatísticas não favorecem nada os ‘colchoneros’. É preciso recuar até fevereiro de 2016 para encontrar a última vitória frente ao Real Madrid, em jogos a contar para a liga espanhola. Desde lá, no entanto, o Atlético conseguiu vencer a Supertaça Europeia, em 2018, já depois do tempo regulamentar.

Andaluzia vs País Basco Vale a pena ainda apontar para uma curiosidade que acontecerá, neste fim de semana, no futebol espanhol: as duas principais equipas da Andaluzia vão enfrentar as duas principais equipas do País Basco. O Athletic Bilbao recebe, no sábado, o Sevilha de Julen Lopetegui, que surge em segundo lugar, bem perto do topo.

Já no domingo, o Real Bétis, equipa dos portugueses William Carvalho e Rui Silva, que ocupa um surpreendente terceiro lugar na tabela classificativa, recebe, em Sevilha, a Real Sociedad, de San Sebastián. Apenas um ponto separa estas duas equipas, e é importante relembrar que os sevilhanos venceram, na passada jornada, o Barcelona, em Camp Nou.

City recebe 'lobos' Em Inglaterra, sábado é dia de duelo falado em português. O Manchester City de Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva recebe o Wolverhampton, orientado por Bruno Lage, e onde jogam José Sá, Rúben Neves e Nélson Semedo, entre outros portugueses. No Etihad Stadium, os citizens de Guardiola quer segurar a liderança, numa altura em que o Liverpool está bem perto, com apenas um ponto de diferença.

Pela frente encontrarão um Wolverhampton num momento menos positivo, que na última jornada sofreram o golo que ditou a vitória dos reds já nos descontos (90+4). Mais: os ‘lobos’ não sabem o que é vencer desde 20 de novembro.

Agora, a turma de Bruno Lage quer encurtar a distância para o topo da classificação, mas terá uma missão muito complicada frente aos milionários do Etihad.