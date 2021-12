DGS divulga parecer técnico sobre vacinação em crianças entre os 5 e os 11 anos

A Direção-Geral da Saúde (DGS) publicou, esta sexta-feira, o parecer completo da Comissão Técnica de Vacinação sobre a administração da vacina contra a covid-19 em crianças dos cinco aos onze anos. A publicação foi divulgada durante a conferência de imprensa sobre a vacinação este grupo etário, que decorreu esta tarde com o secretário de Estado adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, e com o coordenador do núcleo de vacinação para a covid-19.

Lacerda Sales e Graça Freitas adiantaram que o documento seria publicado hoje. Para a diretora, não há "motivos" para que a sociedade não conheça os dados relativos à vacinação numa faixa etária tão jovem. O secretário de Estado também disse compreender as "dúvidas dos pais", uma vez que a "ciência se discute no palco mediático" nos dias que correm.

"Para que os pais das 600 mil crianças destas idades tenham acesso à informação com rigor, transparência e verdade", vincou Lacerda Sales.

Note-se que ontem a DGS publicou apenas uma nota técnica, de apenas quatro páginas, baseada no parecer completo.

Clique aqui para ler o parecer técnico