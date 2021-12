Lana Del Rey criticada por levar vestido de 15 euros a entrega de prémios da revista Variety

No dia 4 de dezembro, Lana Del Rey recebeu o prémio de Artista da Década, entregue pela revista 'Variety'. Segundo muitos internautas, a cantora norte-americana não se preocupou em encontrar o look certo para comparecer à gala de entrega de troféus.

A artista foi fotografada com uma roupa que deu que falar por ser um vestido de uma marca de fast fashion chinesa, que está à venda por 15 euros na Internet.

"A Lana Del Rey comprou um vestido por 15 euros, vestiu um casaco desportivo de 2019, foi buscar as botas velhas ao fundo do armário e foi receber o prémio de artista da década", escreveu uma de muitas internautas que descobriram a origem do vestido verde.

Lourdes Leon Ciccone, a filha mais velha de Madonna, foi uma das primeiras a defender a cantora que é uma das suas grandes inspirações, dizendo que esta “pode vestir o que bem lhe apetecer, sem perder impacto ou seguidores”.

Com o impacto que teve no mundo digital, o vestido acabou por regressar ao catálogo da loja chinesa que o comercializa.