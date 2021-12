DJ Magazino. Agora a música dança-se no céu

Quando os prognósticos não revelaram qualquer esperança, Magazino resistiu. Quando mesmo depois de também a covid-19 o ter “apanhado”, deixando-o em coma durante um mês, Magazino resistiu... Há quem lhe chame super herói, mas a verdade é que a leucemia foi implacável e agora os “céus” abrem-se para o ouvir “girar” os discos. O DJ português Magazino, de nome de batismo Luís Costa, morreu esta quinta-feira, na sua casa em Lisboa, dois anos após ter sido diagnosticado com este cancro.

“Tenho uma notícia muito grave para lhe dar… Tem uma leucemia”, escrevia o artista numa publicação na sua conta de Instragram no dia 2 de dezembro, lembrando a data que assinalou os dois anos desde que recebeu a trágica notícia. “Cumprem-se hoje 2 anos desde que fui diagnosticado. Será motivo para celebrar? Claro que é! Neste período aprendi que mesmo as pequenas vitórias são para se celebrarem, sempre!”, continuou o DJ, sublinhando a alegria que sentia por estar vivo ao fim de dois anos nessa “montanha russa”. O segredo? “Conseguir viver feliz com todas as limitações que o meu corpo me vai impondo”, acreditava.

A força de viver E viveu, lutou e continuou: “Não consigo subir a rua da minha casa sem parar duas vezes por uns minutos? Paro e sento-me à porta das casas… As vizinhas da Madragoa já me conhecem e dão-me água para o caminho. Não posso comer sushi como tanto gostava? Como o peixe fresco feito na grelha, ou no forno, a acompanhar com banda sonora japonesa”, afirmava, quase como se lhe sentíssemos a força a cada palavra lida.

Nessa mesma publicação, Luís Costa admitia já ter emagrecido tanto ao ponto de lhe ter caído um implante que tinha na boca. “Não posso ir ao dentista há dois anos por ter as plaquetas muitos baixas e haver risco máximo de hemorragia”, explicava, encontrando sempre uma solução. “Mastigo com o lado esquerdo, não me resta outra alternativa”, descomplicava. “Perdi parte da visão do olho direito? Ok, o esquerdo está bom e passa a ver pelos dois. Muitos ciclos seguidos de quimio trouxeram-me disfunção erétil? Não há stress, abraço os meus amigos e digo-lhes o quanto os amo, não é um orgasmo mas acreditem que dá muito prazer. Três operações junto ao ânus na nádega esquerda? Sento-me sempre com a nádega direita primeiro para amortecer o impacto”, continuava, frisando que se “arranja sempre maneira de dar a volta”, apesar de ter também revelado que, nesse momento, em plena recuperação da quimioterapia, tinha sido “atacado” também por uma pneumonia. “Cada vez que respiro fundo parece que levo facadas no lado direito das costas, mas também já arranjei uma solução, deito-me para o lado direito na cama, espero 30 segundos e já posso respirar fundo sem dor, durante alguns minutos, antes que ela volte”.

Luís Costa ia “arranjando soluções para os novos limites”, enquanto esperava um dia curar-se. “Enquanto esse dia não chega, vivo feliz com os meus limites”, rematava o artista que celebrava a vida “sempre com o braço no ar”. Agora, não só Portugal, mas o mundo, levantam o braço agradecendo a mensagem de força, coragem e resiliência de quem metia música para a própria vida, na esperança que ela a ouvisse.

O legado No final de novembro, após terminar um ciclo de quimioterapia mais agressivo, o artista contou ter perdido “o cabelo, a barba”, após “três semanas arrasadoras”. O resultado tinha ficado “aquém” do desejado pelos médicos. Mas, ao menos, contava o DJ, a doença “regrediu um pouco”, dando-lhe “mais um balão de oxigénio para as próximas semanas”.

Luís Costa nasceu em Setúbal, no ano de 1977, e foi precisamente nessa cidade onde aos 17 anos começou a carreira de DJ, sem saber que viria depois a tornar-se num dos mais importantes e internacionais disc jockeys portugueses de eletrónica e um dos sócios da editora discográfica e promotora de festas de música de dança Bloop Records.

Há cerca de dois meses, lançava aquele que agora é o seu livro autobiográfico, apelidado, Ao Vivo, escrito “a quatro mãos” com a jornalista Ana Ventura. No livro é exposta toda a sua história de vida e relatado todo seu o percurso enquanto DJ. O leitor fica também a conhecer episódios pessoais e amorosos e ainda histórias mais coloridas de uma vida de “palco em palco”. Com o Ao Vivo, Magazino queria “ajudar pessoas”, que estão a passar pelo mesmo problema (o cancro) ou que tenham alguém na família a passar por um problema idêntico”, mas também “pessoas que julgam ter problemas e que, no fundo, percebem que, afinal, não têm nada de que se queixar”. As receitas da obra reverteram também por isso, para duas instituições, a Associação de Leucemia e a Heal Me.

UM SUPER HERÓI “Um super herói”, descreve-o Rui Caralinda, antigo gerente da histórico bar-discoteca Capítulo V, em Albufeira. “Conhecia-o desde o final nos anos 90. Era um grande amigo, antes até de existir a Bloop Recordings... Recordo-me que um dos primeiros espetáculos que fez fora de Portugal foi no Rex Club, em Paris, e eu fui com ele. Tivemos muitos momentos fantásticos... As primeiras festas na Bloop, o primeiro rooftop que se fez numa produção de música eletrónica no Algarve”, conta ao i. “Era uma pessoa muito especial, com um carisma incrível, agradava a gregos e a troianos, tinha uma relação fantástica com toda a gente”, lembrou, acrescentando que, por mais que “não queira ir parar a um lugar comum, só morrem aqueles que não merecem...”. “Marcou uma geração e o país está de luto por ver partir um super herói. Porque foi isso que ele foi! Um super herói! Como é que foi possível todo aquele positivismo e ‘bola para a frente’? É ímpar! Nunca vi nada parecido sequer”, defendeu.

“Recordo com muito carinho, o Costa (o nosso Magazino) e a noite que em que o conheci... Eram os primeiros clubs que fazia em Lisboa, bem no início da minha carreira mais a sério, pelo ano 2001”, lembra emocionado o seu colega e amigo Pete tha Zouk. “Ele recebeu-me com aquela humildade que sempre teve e entregou-me os gira discos (só tocávamos vinil praticamente). A casa estava cheia... No final, fizemos um back 2 back (as interfaces de áudio que permitem que dois DJs toquem juntos, para uma experiência musical contínua e ininterrupta), e esse momento, voltou-me à memória e nunca mais me abandonou desde que o Costa tornou pública a batalha que travava”, contou. “Para mim ele será sempre um ser humano e DJ galáctico... Provou a todos nós que existe realmente luz, esperança e resiliência nas nossas vidas”, acredita o também DJ.

É da mesma forma que o recorda King Bizz: “Uma pessoa muito humilde, muito amigo do amigo, muito positiva e um exemplo. O Luís foi um exemplo. É um exemplo para mim!”, afirmou o DJ olhanense. “Nunca privei muito com ele, mas cruzávamo-nos muito. Tínhamos inclusive uma coisa bonita que nos juntava... Ele fazia anos no dia 14 de novembro e eu faço anos no dia 14 de dezembro. Normalmente eu fazia sempre uma festa e ele vinha-me dar um abraço onde quer eu estivesse a tocar por Lisboa, pela proximidade das datas”, lembrou. “Vai deixar saudades... Recordo o grande DJ que ele era. Era inconfundível, tinha uma alegria atrás da cabina... Era transmitir para as pessoas”, contou, revelando que gostava muito de apreciar quando este estava a tocar.

Já, Tó Ricciardi, não se recorda se alguma vez chegaram a partilhar uma cabina. “Comecei a ouvir falar dele nem em Lisboa, nem mesmo em Portugal, mas sim em Barcelona! Isso é engraçado e quer dizer alguma coisa!”, disse ao i. “Gostava muito dele”, acrescentou.

Por sua vez, Michelle Mendonça, amiga e ex-namorada do artista, enfatiza não só o seu o contributo no panorama musical, como a marca que deixou em si enquanto “um grande amor, amigo, familiar, sempre disponível para ajudar os amigos e os que estavam próximos dele”. “Foi por isso tão amado e bem tratado pelos mesmos até hoje. Mesmo anos depois, teve duas das suas ex-namoradas presentes até ao fim, eu e a Madalena, que tomou conta dele nestes últimos dias”, revelou Michelle. “Foi um exemplo de coragem, amor e humildade através dos seus testemunhos e deixou-nos um enorme legado. Cabe a nós honrá-lo e viver na verdade”, frisou.

No seu livro, o DJ desvenda ainda que o que exigia nos contratos eram coisas tão simples como: um par novo de meias amarelas (que acreditava ser a cor da vida), uma garrafa de tequila Patrón e um abraço do promotor à chegada.

Se ao longo da sua carreira muitos foram capazes de lhe exigir noites memoráveis de gritos, gargalhadas e muitos passos de dança, agora, o que se lhe exige é que encha o céu de música.