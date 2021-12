EDP revê parceria com China Three Gorges após 10 anos

A EDP vai atualizar a parceria estratégica com o acionista China Three Gorges (CTG), dez anos depois da entrada do grupo chinês no capital da elétrica portuguesa.

Em causa está, segundo o CEO Miguel Stilwell D’Andrade, «o posicionamento cada vez cada vez mais global de ambas as empresas e, em particular, a recente entrada da EDP no mercado asiático, foi acordado entre a EDP e a CTG atualizar os termos da parceria estratégica».

De acordo com a EDP, «a atualização da parceria será regida por um acordo revisto a celebrar entre a CTG e a EDP, com vigência a partir da presente data». E que o novo acordo tem como objetivo «flexibilizar as estratégias de crescimento de ambas as empresas, assegurando a aplicação dos mais exigentes padrões de governo societário nas suas relações futuras e desenvolvendo instrumentos de cooperação e de partilha de boas práticas, de modo a potenciar a maximização de valor para ambas as empresas e seus acionistas».

Recorde-se que a CTG é o maior acionista da EDP, com uma participação de 19,03%.