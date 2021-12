Uma maravilhosa viagem pela vida

Se conhecêssemos as pessoas só pelo discurso dos padres nas cerimónias fúnebres acharíamos que o mundo que habitamos é genial e repleto de gente maravilhosa, o que todos nós sabemos que não é verdade. O caso do Luís Costa, mais conhecido como DJ Magazino, não é no entanto um desses e não preciso nem nunca precisei de ser seu amigo ou sequer de lhe ser próximo para reconhecer todo o impacto que a sua figura tinha no mundo da música

Existe o hábito na nossa cultura de que quando alguém parte essa mesma pessoa perde parte do seu lado negro e tendemos a recordar mais o lado bom. Se conhecêssemos as pessoas só pelo discurso dos padres nas cerimónias fúnebres acharíamos que o mundo que habitamos é genial e repleto de gente maravilhosa, o que todos nós sabemos que não é verdade. O caso do Luís Costa, mais conhecido como DJ Magazino, não é no entanto um desses e não preciso nem nunca precisei de ser seu amigo ou sequer de lhe ser próximo para reconhecer todo o impacto que a sua figura tinha no mundo da música e do entretenimento mas acima de tudo a transversalidade com que era reconhecido como uma pessoa fantástica. E na vida, momentos em que profissionalmente estamos lá em cima e voltamos abaixo fazem parte da admiração profissional, do sucesso e do insucesso, muitas vezes das circunstâncias mas acima de tudo do nosso talento.

Mas quando a nossa imagem faz eco e transmite magia pelo que somos enquanto seres humanos, tocando tanta gente, isso só está ao alcance de alguns.

Habitei eu próprio o mundo da noite e das festas durante um período da minha vida. Conheci muita gente, de djs a produtores, donos de discotecas, relações públicas ou seguranças. Durante todo esse tempo não me recordo de me ter cruzado com alguém tão consensual como ele. Sim, passava música fantástica, e sim, fez parte de um projeto chamado Bloop, que marcou uma época em que a musica eletrónica passou da esfera dos subúrbios e do mundo obscuro para os parques, as matinés, para as produções repletas de gente gira e cheias de vida. Mas acima de tudo foi o carisma que granjeou, apenas e só com a sua naturalidade e simplicidade, que me faz hoje escrever-lhe esta crónica em jeito de homenagem. Porque a música passa, o talento vem e vai, mas a nossa forma de estar na vida e de tratar bem os outros fica eternamente em nós. Talvez por isso quando morre um grande dj vemos toda a gente a partilhar músicas ou sets do artista mas quando se vai embora uma grande pessoa (que por acaso também era um grande dj) as pessoas partilham fotografias com ele. E basta abrir as redes sociais para ver o rol de gente de todos os espetros da sociedade, ricos e pobres, betinhos e alternativos, da cidade ou do campo, pretos, amarelos, brancos ou azuis, porque foram distinções que ele nunca fez. O homem e a sua música mas o homem para lá da música.

Acompanhei de longe estes últimos dois anos que certamente não foram nada fáceis nem para ele nem para tanta gente que lhe queria bem. Mas se já nos custa tanto ver partir os que mais gostamos que nos fique a maravilhosa viagem pela vida que ele fez questão de enfatizar desde que descobriu a doença. A força de nunca se resignar, o sorriso sempre estampado na cara e nas meias, a vontade enorme de querer viver, o esforço para tentar acreditar que era possível ultrapassar, a mensagem de esperança, de amor e de paixão pelo dia a dia, pelo hoje e que nos obriga a todos a refletir sobre a trivialidade dos pequenos problemas. Um ensinamento sobre aquilo que é realmente importante, um alerta para o tempo que perdemos em coisas que pouco ou nada importam, muitas vezes dando importância a quem não a merece ou deixando-nos assoberbados e afundados em superficialidades enquanto o tempo passa.

O tempo não volta para trás mas há alguns predestinados que se tornam inesquecíveis. São esses que deixam a marca e que nos mostram o caminho. Há quem teime em dizer que os melhores vão sempre mais cedo e os estafermos ficam cá mais do que era suposto. Não sei se será bem assim. O que tenho a certeza é que partiu um dos grandes nomes da minha geração. Dos que faziam parte do lado bom da força. Uma inspiração para tantos portugueses, para quem sofre todos os dias com doenças, para os que pensam em desistir. Foste um exemplo até ao fim. Nunca nos esqueceremos de ti, Magazino!