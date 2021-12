António Saraiva. "O partido mais votado deve formar Governo e o segundo apoiar"

O patrão dos patrões lamenta a falta de crescimento económico que se arrasta há 20 anos, defendendo que só mudando de estratégia e de políticas é que é possível mudar o rumo. Caso contrário, entende que corremos o risco de ficar na cauda da Europa. Em relação ao aumento do salário mínimo aponta o dedo ao Governo por falta de negociação e ter sido definido por decreto. E chama a atenção para o risco de isso voltar a acontecer em relação às despesas a serem pagas aos trabalhadores em teletrabalho, apelando à necessidade de haver um debate sério e honesto. António Saraiva fala ainda do estado das empresas que, a par da crise pandémica, ainda estão confrontadas com o aumento das matérias-primas, energia, combustíveis e à escassez de muitos produtos. Uma situação que, no seu entender, se deve em parte à deslocalização da produção para a Ásia e, como tal, considera que a solução passa pela reindustrialização da Europa, em que Portugal não pode ficar para trás. Também a falta de mão-de-obra está a dar verdadeiras dores de cabeça aos empresários e para resolver parte desse problema, o presidente da CIP sugere a aposta numa política de imigração bem estruturada. Nesta longa entrevista dá ainda a opinião de como deve ser o futuro Governo ao considerar que a solução tem de partir dos dois partidos mais votados, já que é essa a vontade dos portugueses.

Tem criticado a falta de crescimento económico há mais de 20 anos e que os diagnósticos estão feitos. Então o que é preciso fazer?

Como todos sabemos e, alguns vão falando, Portugal não cresce há 20 anos. Diria que temos duas décadas perdidas. E de 2019 até 2023 – tendo em conta, por exemplo, as projeções da OCDE que foram recentemente divulgadas – todos os países do Leste crescem mais do que Portugal, com a exceção da República Checa e inclusive a Bulgária. Nestes cinco anos só temos a República Checa com 6,4% atrás de nós, Portugal com 7,2%, a Bulgária com 7,5%, a Estónia com 10,4%, a Hungria com 15,1%, a Lituânia com 18,6% para dar exemplos. São países que há pouco tempo estavam bem atrás do nosso país e agora já nos ultrapassam. Corremos o risco de brevemente sermos, em termos de crescimento económico, o último país da União Europeia. Isto devia fazer-nos refletir. E não é uma questão deste Governo, porque não crescemos há 20 anos e durante este período já tivemos mais do que um Governo. Temos coletivamente de olhar para o país e todos nós – aqueles que têm responsabilidades, independentemente de ser ao nível do Governo ou ao nível associativo, ou patronal ou sindical ou sociedade civil – temos de perceber o que podemos fazer de forma diferente para invertemos esta tendência. Como tenho defendido, é olhar para os diagnósticos que estão feitos. Na CIP temos produzido ao longo destes anos um conjunto de estudos e a que chamámos de “Imperativo do Crescimento”, em que desafiei a McKinsey para o fazer, em 2011, e apesar de estar datada, numa leitura recente constatei que está perfeitamente atualizado.

