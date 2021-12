CEO despede 900 pessoas via Zoom. "Senti que levei um pontapé no estômago"

“Olá a todos, obrigado por participarem. Não venho até vós com boas notícias. O mercado mudou, como sabem, e temos que seguir em frente para sobreviver e para que possamos continuar a prosperar e a cumprir a nossa missão. Esta não é uma notícia que vão querer ouvir, mas, no final de contas, foi a minha a decisão e eu queria que a ouvissem de mim. Foi uma decisão muito, muito desafiadora de se tomar. Esta é a segunda vez na minha carreira que estou a fazer isto e não o quero fazer”. Foi desta forma que Vishal Garg, diretor-executivo da empresa norte-americana Better.com, iniciou o despedimento de 900 funcionários via Zoom no passado dia 1 de dezembro.

Ao ser confrontado com as expressões faciais de choque dos trabalhadores, acrescentou: “Da última vez que fiz isto, chorei. Desta vez, espero ser mais forte. Vamos demitir cerca de 15% da empresa por vários motivos: o mercado, a eficiência, o desempenho e a produtividade. Se está nesta chamada, faz parte do azarado grupo que vai ser despedido. O seu contrato foi alvo de rescisão com vigência imediata”. Na curta intervenção de três minutos, Garg não informou os colaboradores acerca do investimento financeiro, avaliado em cerca de 750 milhões de dólares (aproximadamente 667 milhões de euros), que a Better.com recebeu recentemente da Softbank, uma empresa japonesa.

