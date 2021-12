Nuno Melo diz que atual liderança "humilhou o CDS"

Nuno Melo voltou a recorrer ao Facebook para atacar a atual direção do CDS, liderada por Francisco Rodrigues dos Santos. Desta vez, as críticas surgem no rescaldo do PSD ter decidido não ir a eleições coligado com o CDS.

O eurodeputado acusou o líder dos centristas de ter colocado o partido numa "posição totalmente humilhante em relação ao PSD, subalterna nas ideias, submissa na estratégia e subserviente nas condições".

No entender deste, "a direção do CDS fechou-se na estratégia de uma coligação com o PSD a qualquer preço, que pedinchou com insistência e na qual colocou todas as fichas", notando que "nunca houve a preocupação, ou até a previdência, de preparar e motivar o partido para o desígnio sempre natural, que é o de se apresentar a votos em listas próprias". Aliás, para Nuno Melo “valeu tudo, mesmo a possibilidade de o CDS acabar engolido numa estratégia de Bloco Central, apenas para que o atual líder e alguns dos apoiantes mais fanáticos acabassem deputados, sem terem de se apresentar a sufrágio diretamente".

Na longa nota disponível no seu Facebook, Melo, criticando diretamente Rodrigues dos Santos, afirmou que "quem fugiu do Congresso por medo, quem se entregou nas mãos do PSD por desespero, quem achou normal apresentar-se a eleições legislativas sem mandato, sem estratégia aprovada e sem Congresso, minou a sua própria credibilidade e arrastou o Partido para uma situação profundamente confrangedora". Prometeu, ainda, que continuará a lutar pelo partido.

Recorde-se que Nuno Melo havia apresentado uma candidatura à liderança do partido para um Congresso a realizar em final novembro. Todavia, a direção do CDS-PP decidira adiar o dito Congresso para depois das eleições. Assim, irá Rodrigues dos Santos liderar o partidos nas próximas legislativas.