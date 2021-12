Revolut. BdP esclarece que garantia de depósitos é lituana

O Banco de Portugal (BdP) esclareceu esta quinta-feira que a Revolut Bank “é uma instituição de crédito com sede e autorizada na Lituânia que se encontra habilitada, nos termos legais, a operar em Portugal ao abrigo do regime da Livre Prestação de Serviços”.

Por isso, ao abrigo desse regime, a Revolut “encontra-se habilitada a aceitar depósitos ou outros fundos reembolsáveis em território nacional”.

Na nota de esclarecimento, o banco liderado por Mário Centeno acrescenta que “os depósitos captados em Portugal pela Revolut Bank UAB são constituídos junto da casa-mãe, na Lituânia, não se encontrando garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos português, mas sujeitos ao regime de proteção de depósitos em vigor na Lituânia”.

E lembra que são participantes do Fundo de Garantia de Depósitos português as instituições de crédito com sede em Portugal autorizadas a receber depósitos e as instituições de crédito com sede em países que não sejam membros da União Europeia, relativamente aos depósitos captados pelas suas sucursais em Portugal.

Recorde-se que foi anunciado esta quinta-feira que a Revolut lançou o seu banco em Portugal.