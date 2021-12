Covid-19. Quase metade das mortes registaram-se na região do Norte

Portugal registou, nas últimas 24 horas, 3.588 casos do novo coronavírus e 23 óbitos, de acordo com o mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado esta quinta-feira. O número de internados voltou a aumentar, tal como o de mortes, que voltou a ultrapassar as duas dezenas.

O maior número de novos casos concentra-se desta vez na região do Norte, com 1161 infeções registadas nas últimas 24 horas. Segue-se a região de Lisboa e Vale do Tejo, com 1104 novos casos, o Centro com 723, o Norte com 371 e o Alentejo com 126. Relativamente às regiões autónomas, o arquipélago da Madeira contabilizou mais 76 novos casos e o dos Açores 27.

Das 23 vítimas mortais, 11 registaram-se na região Norte, quatro em Lisboa, três no Centro e outros três no Algarve e outras duas no Alentejo.

O número de internados voltou a subir, depois de ter descido ontem. Há agora 961 pessoas com sintomas da covid-19 internadas nos hospitais portugueses, mais 44 do que na última análise. Já no que diz respeito a doentes graves, regista-se também um aumento: há 142 pessoas em UCI, mais quatro do que na véspera.

Os valores da incidência e do rácio de transmissibilidade (RT) foram atualizados na passada quarta-feira, não havendo, por isso, qualquer mudança hoje. Segundo o boletim da DGS, em Portugal o valor da incidência é de 438,4 casos e de 442,1 quando analisado apenas o continente. De realçar que estes valores eram de 410,4 e 413,9, respetivamente, na atualização de segunda-feira.

Já o RT é de 1,11 em todo o território nacional, sendo que na véspera era de 1,10 a nível nacional e de 1,11 no continente.

Portugal registou, desde o início da pandemia, 1.181.294 casos de SARS-CoV-2, 65.130 dos quais permanecem ativos – mais 2.296 – e 18.610 não resistiram. Nas últimas 24 horas, 1.269 pessoas recuperaram da doença, elevando o total para 1.097.554. Atualmente, as autoridades de saúde têm 83.528 contactos em vigilância, mais 1.451.

