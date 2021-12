Sérgio Conceição suspenso por 15 dias

Sérgio Conceição foi suspenso por 15 dias pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol. Além disso, o treinador do FC Porto foi também condenado ao pagamento de uma multa de 7.650 euros.

Em causa estão as declarações de Sérgio Conceição no final do encontro entre o Belenenses SAD e os ‘Dragões’, no Jamor, em fevereiro deste ano, que terminou com um empate a zero e que ficou marcado pelo choque violento entre o guarda-redes Kritciuk e o lateral Nanu.

“Não sei como este árbitro, que está sob uma polémica incrível, vem apitar um jogo que pode ser decisivo para o título. Há dois jogadores em três situações que deveriam ter sido expulsos. Um até deveria ter visto vermelho no lance com o Corona! É inacreditável como não o expulsa... Um árbitro que vem de uma polémica e o Conselho de Arbitragem mete-o aqui. É revoltante. O balneário está revoltado. E este penálti, é penálti em todo o lado! É involuntário? Mas alguém faz penáltis de forma voluntária? Hoje fomos enganados, hoje fomos roubados aqui”, disse, na altura, o treinador do FC Porto, referindo-se ao árbitro Fábio Veríssimo.

Sublinhe-se, contudo, que a decisão do CD é passível de recurso. Caso Sérgio Conceição recorra, o recurso terá efeito suspensivo, o que permite ao treinador estar no banco no clássico com o Benfica, agendado para dia 23.