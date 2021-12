Presidente da República condecora Merkel

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai condecorar a ex-chanceler alemã Angela Merkel com o Grande-Colar da Ordem do Infante D. Henrique, habitualmente concedido aos chefes de Estado.

“O Presidente da República decidiu condecorar a antiga Chanceler alemã, Angela Merkel, com o Grande-Colar da Ordem do Infante D. Henrique, pela sua extraordinária contribuição para a União Europeia, desbravando novos caminhos de construção de solidariedade, bem-estar e diálogo entre os Estados Membros, para o bem dos povos da Europa e para além, num quadro de multilateralismo ativo”, lê-se numa nota partilhada esta quinta-feira no site oficial da Presidência da República.

Na mesma nota, Marcelo aproveita ainda “para saudar o novo Chanceler Olaf Scholz e o novo governo alemão, desejando a continuação das excelentes relações com Portugal”.