Mistério com 45 anos resolvido: Encontrados estudante e carro desaparecidos desde 1976

As autoridades norte-americanas encontraram o carro e os restos mortais de um jovem estudante que estava desaparecido há 45 anos.

Em conferência de imprensa, esta quarta-feira, um dia depois da descoberta, a polícia recordou que Kyle Clinkscales tinha sido visto pela última vez no dia 27 de janeiro de 1976, quando deixou a sua terra natal, LaGrange, no estado da Geórgia, para regressar à Universidade de Auburn, no seu Ford Pinto Runabout.

“Durante 45 anos, procuramos pelo Kyle e pelo seu carro. Seguimos centenas de pistas e nunca tivemos nada de substancial desenvolvido a partir dessas pistas”, disse o xerife James Woodruff.

Esta terça-feira, uma pessoa ligou para o número de emergência depois de avistar aquilo que parecia ser um carro num riacho, no condado de Chambers. No interior da viatura, as autoridades encontraram restos humanos juntamente com o cartão de identificação e cartões de crédito pertencentes a Kyle Clinkscales. O carro estava a cerca de cinco quilómetros daquela que era a rota habitual do jovem quando regressava à universidade.

A polícia espera agora perceber as circunstâncias do caso, nomeadamente as causas da morte.

Os pais de Clinkscales, que era filho único, acabaram por morrer sem saber o que aconteceu ao jovem. O pai morreu em 2007 e a mãe no início deste ano.