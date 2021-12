Educação através da formação desportiva

Infelizmente, por razão negativa, o “assédio” está na ordem do dia. O homem, normal, é um animal dito racional, que só vê completada a sua formação por volta dos 22/24 anos de idade, ou seja, é de entre todos os animais, aquele que demora mais tempo a completar a sua formação, ao contrário dos animais irracionais que em poucos meses de existência estão aptos para uma vida de relação com total autonomia, já que nascem com todos os instintos, enquanto que o ser humano nasce só com dois: alimentação e reprodução. Isto é objetivo, é real, é assim que funciona, e sabemo-lo, fruto da observação, primeiro, e do estudo e pesquisa, depois, ou seja, não é empírico, mas científico. O homem tem também o instinto animal da conservação da espécie, como qualquer ser vivo, e também como anotou Konrad Lawrence, a agressividade que é parte integrante deste instinto, que não deve ser combatida, mas educada, canalizada, por que, caso contrário, os Estados soberanos, deixavam de ter exércitos e passavam a ter só objetores de consciência... Não há virilidade sem a hormona do combate, a adrenalina, e é preciso não esquecer que a integração Humana, depende de três sistemas do homem-fisiológico: nervoso, humoral e hormonal. Por enquanto, apenas se podem refrear os instintos natos do homem, através da Educação, tendo em vista a sua canalização, organizada através de legislação, regulada por leis, que os homens fabricam para se distinguirem dos animais irracionais com justificação que têm alma. A Educação Desportiva, verdadeira, ou seja, pedagogia desportiva é a única parte da educação dos jovens, que pode realizar um trabalho notável, que consiste em transformar o animal selvagem, que ele é quando nasce, num ser humano com sentimentos, com respeito pelas regras estabelecidas, com solidariedade para com os seus semelhantes, com respeito por si próprio e para com os outros. Neste caso o homem passa a ser um ser humano que se controla, que se domina, depois de uma aprendizagem educativo-pedagógica, através do desporto, aonde se aprende o domínio e o controlo psico-fisiológico que o vai destrinçar de um animal ou de um predador criminoso.

Sociólogo

Escreve quinzenalmente