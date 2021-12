Pelo menos 15 civis e 12 elementos das forças de segurança mortos em 10 anos

Depois de um homem de 62 anos ter sido abatido a tiro por agentes da Guarda Nacional Republicana (GNR), por ter disparado contra os mesmos, no Pinhal Novo, no distrito de Setúbal, existe uma pergunta que se impõe: quantos elementos das forças e serviços de segurança e civis perderam a vida como consequência dos confrontos?

Segundo os dados veiculados nos Relatórios Anuais de Segurança Interna (RASI), do Ministério da Administração Interna (MAI), e nos Relatórios de Atividade da Inspeção-Geral da Administração Interna, nos últimos 10 anos, morreram, pelo menos, 15 civis e 12 polícias e militares.

De acordo com as contas feitas pelo i, em 2020, morreram, em serviço, dois elementos da GNR e um da Polícia de Segurança Pública (PSP), assim como três civis. Uma é atribuída à GNR, outra à PSP e uma ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), que deverá ser a de Ihor Homeniuk, cidadão ucraniano que morreu por asfixia lenta às mãos de inspetores do SEF no aeroporto de Lisboa, em março daquele ano.



