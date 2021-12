O direito a ser heterossexual

Ponto prévio: todas as pessoas, independentemente do sexo, cor, religião, clube ou partido, têm de ser tratadas com respeito, e é-me completamente indiferente se a pessoa quer ser tratada por Manuel ou Maria. É lá com ele (a) e só desejo que as pessoas sejam felizes na sua vida. As questões binárias ou de género estão na ordem do dia, mas não deve ser por causa de minorias que vamos mudar toda uma linguagem milenar, já o mesmo não se aplica à forma como essas pessoas querem ser tratadas. Como disse, tanto me faz chamar Manuel ou Maria a uma pessoa que assim o deseje. Mas nos últimos tempos tem-se assistido a uma alteração das regras do jogo, e não me parece que faça algum sentido embarcarmos nesta nova narrativa. Uma amiga, que de conservadora tem tanto como eu, explicava-me que a filha, de 14 anos, chegou a casa e lhe disse que tinha beijado na boca uma colega. A mãe perguntou-lhe se ela gostava de raparigas e a resposta foi negativa. “Mas se gostas de rapazes por que razão tens de beijar raparigas?”. “É que se não beijar raparigas sou posta de lado e gozam comigo”. Isto não é bullying? Que raio de sociedade se está a criar que se quer obrigar tudo a ser homossexual ou binário ou lá o que seja? O tema é delicado pois muitas pessoas ainda sofrem na pele por quererem ser outra coisa que não o convencional homem-mulher. E isso discordo absolutamente, mas não é à boleia disso que se deve agora educar todas as crianças e adolescentes a serem o que não querem ser. Por muitas voltas que o mundo dê, a maioria das pessoas sente atração por outras de sexo diferente. Por este andar ainda vai ser necessário fazer uma Disciplina de Cidadania para defender os heterossexuais, uma categoria cada vez mais criticada em certos meios, que gostam de ditar leis. As tais leis do politicamente correto, onde a mãe é uma mulher reprodutora e onde não se pode dizer Natal. Ainda há dias estava numa discoteca onde havia mais Conchitas – homens de barba cerrada e de vestido e saltos altos – do que mulheres vestidas de mulher. Nada contra, mas optei por ir para outras paragens onde as mulheres ainda são mulheres e se vestem como gostam, apesar de haver quem ache que é “um atentado à dignidade da mulher, as chamadas mulheres objeto”. Chiça, que o mundo está esquisito.