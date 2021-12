Benfica vence Dínamo Kiev e junta-se ao Sporting

O Benfica juntou-se ao Sporting nos oitavos de final da Liga dos Campeões, depois de vencer o Dínamo Kiev por 2-0 - do ucraniano Roman Yaremchuk, aos 16 minutos, e do brasileiro Gilberto, aos 22 -, no estádio da Luz, e o Barcelona perder em Munique, por 3-0.

"Sabíamos da dificuldade que era passar este grupo. É incrível o que fizemos. Queríamos reagir depois da derrota de sexta-feira. Fizemos um bom jogo na primeira parte, alguma ansiedade na segunda, porque sabíamos o resultado do outro jogo. O mais importante hoje era ganhar. Queríamos jogar bem, mas queríamos ganhar", disse João Mário, jogador do Benfica e eleito o melhor em campo no rescaldo do jogo.

À sua vez, Roman Yaremchuk, autor de um dos golos, acrescentou: "É um bom sentimento marcar um golo, especialmente na Liga dos Campeões, mas o mais importante hoje é o resultado e passar à próxima fase. Desejo boa sorte ao Dínamo Kiev, mas hoje o mais importante foi mesmo ganhar e seguir em frente. Só pensávamos no nosso jogo e no nosso resultado. Obrigado aos nossos adeptos pelo grande ambiente no estádio". "Os jogos de Liga dos Campeões são sempre jogos de muitos duelos físicos. As equipas entram sempre determinadas a vencer. É o sonho de todo o jogador. Fui privilegiado por ter feito um golo e estou muito feliz. [No festejo do golo] Foi para mostrar que estamos todos juntos. Vim abraçar os meus companheiros que estavam no banco e pedi o apoio dos nossos adeptos, pois sei que eles nos cobram bastante. Só assim podemos mostrar que podemos ter a confiança deles. Eu vim lá de baixo. Chegar aqui na Europa, fazer um golo na Liga dos Campeões pelo Benfica, no Estádio da Luz, é um sonho. Não tenho ainda palavras, tenho de digerir tudo isto", declarou o outro goleador dos encarnados.

Apesar de passar a fase de grupos e de ter eliminado o colosso de Barcelona, a equipa do Benfica não se livrou dos assobios do seu público, descontentes com a parte final do jogo. Para além disso, a noite também ficou marcada por desacatos momentos antes do início da partida. "Houve um foco de desordem fora do complexo desportivo entre adeptos do Benfica e do Dínamo Kiev, do qual resultaram três adeptos ucranianos feridos", explicou Laura Bicheiro, subcomissária da PSP, dando a conhecer que três adeptos do Dínamo ficaram feridos num confronto - que teve lugar na zona do Alto dos Moinhos - com adeptos do clube rival.

Assim, o Bayern Munique, que se sagrou vencedor em todos os jogos, termina em primeiro, com 18 pontos. Segue-se o Benfica em segundo com oito, o FC Barcelona em terceiro com sete e os ucranianos do Dínamo Kiev em quarto com um.