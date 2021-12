Canadá avança com boicote diplomático aos Jogos Olímpicos de Inverno Pequim 2022

O primeiro-ministro, Justin Trudeau, anunciou esta quarta-feira, que o Canadá se junta agora ao Reino Unido, Estados Unidos e Austrália no boicote diplomático aos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim por questões relacionadas com os direitos humanos.

"Estamos profundamente perturbados com as violações dos direitos humanos por parte do Governo chinês. É importante estarmos em parceria com aliados quando temos uma abordagem contra a China", disse Trudeau em conferência de imprensa. “Os atletas canadianos vão participar nos jogos, mas nenhum funcionário do Governo canadiano viajará para a China”, acrescentou o líder.

Grupos de direitos humanos têm pressionado um boicote total aos Jogos de Inverno de Pequim, acusando a China de abusos de direitos contra minorias étnicas.

A competição vai decorrer entre 4 e 20 de fevereiro do próximo ano, na capital chinesa.