Eletricidade. Renováveis abasteceram 62% da produção em novembro

Em novembro, 62% da produção de eletricidade em Portugal teve origem renovável, indicou a ADENE - Agência para a Energia esta quarta-feira.

Segundo a entidade, "as baixas temperaturas provocaram uma subida no consumo de eletricidade no mês de novembro, tendo-se registado um aumento do consumo de energia elétrica de 4,0% face ao período homólogo".

Ao nível da produção de eletricidade, 62% teve origem em fontes renováveis (31,2% eólica, 20,5% hídrica, 6,8% biomassa e 3,4% fotovoltaica).

Já a energia eólica atingiu o valor máximo deste ano (em percentagem), com 31,2%. Os combustíveis fósseis representaram os restantes 38% da produção (35,6% gás natural, 1,8% carvão e 0,6% outra térmica).