PAN. Inês Sousa Real é cabeça de lista em Lisboa, Bebiana Cunha no Porto

Inês Sousa Real será cabeça de lista do PAN pelo distrito de Lisboa nas próximas eleições; pelo Porto irá, novamente, Bebiana Cunha. Anunciou-o, hoje, a própria, realçando que o objetivo do PAN nestas eleições é “resgatar” o lugar perdido no Parlamento em 2020 (recorde-se que Cristina Rodrigues desvinculou-se do partido, passando a deputada não inscrita). Para esse feito, terá que “resgatar Setúbal”,apostando em Vítor Pinto para esse efeito.

Sousa Real admitiu, ainda, que o partido que dirige está disponível para integrar o futuro Governo, acrescentando que procurará ser mais exigente na próxima legislatura.

"Para o PAN não pode, nem vai continuar tudo na mesma. E no próximo mandato vamos exigir mais. Medidas que são, para nós, absolutamente fundamentais que passam pelo alívio fiscal das famílias, passando-se a taxar as atividades poluentes; a renegociação das Parcerias Público-Privadas (PPP), a revisão dos escalões de IRS", afirmou.

Segundo o Expresso, serão ainda cabeças de lista Rui Alvarenga (Aveiro), Luís Vicente (Beja), Rafael Pinto (Braga), Octávio Pires (Bragança), Amália Cardoso (Castelo Branco), João Pedro Costa (Coimbra), Ana Poeta (Faro), Liliana Vieira (Leiria), Jorge Alcobia (Portalegre), Joaquim Sousa (Madeira), Miguel Queirós (Viana do Castelo), José Castro (Vila Real) e Carolina Almeida (Viseu).