Drake recusa nomeação nos Grammys 2022

Passaram duas semanas desde que se conheceram os nomeados de 2022 para os Grammys e, o artista nomeado nas categorias de Melhor Álbum Rap, com o tema "Certified Lover Boy", e Melhor Performance Rap, com "Way 2 Sexy", Drake, acaba de retirar-se da corrida ao prémio.

Apesar do motivo da decisão não ter sido revelado, a sua relação “controversa” com os Grammys não é novidade.

O ano passado o rapper teceu duras críticas à organização depois do seu colega e amigo The Weeknd (detentor de um dos melhores álbuns de 2020) não ter o seu nome integrado na lista de nomeados.

"Acho que devíamos deixar de nos sentir tão chocados pela separação que existe entre a música com impacto e estes prémios, e aceitar que aquilo que outrora foi a forma maior de reconhecimento já não interessa ao artista que existe hoje", escreveu na época, numa história do seu Instagram.

Em 2017, o artista já havia recusado enviar o álbum "More Life" para qualquer nomeação dos Grammys de 2018 e, em 2019, durante o discurso de vitória do Grammy de Melhor Canção Rap com "God´s Plan", o cantor foi interrompido ao alegar que os prémios “não têm valor”: "Jogamos um desporto baseado em opinião, e não um desporto baseado em factos", afirmou.

Ao longo da sua carreira, Drake venceu quatro Grammys, todos eles dentro da categoria do Rap.