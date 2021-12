Chefe do Estado-Maior do Exército indiano morto em acidente de helicóptero

Bipin Rawat, de 63 anos, chefe do Estado-Maior do Exército indiano, o mais alto comandante de uma força com mais de um milhão de militares, está entre os 13 mortos num acidente de helicóptero em Tamil Nadu, anunciou a Força Aérea, esta quarta-feira. A causa do acidente continua por descobrir, tendo havido apenas um sobrevivente, que está hospitalizado.

Um pouco por toda a Índia, foram apresentadas condolências pela morte de Rawat, cuja mulher também faleceu no acidente. Ao longo da sua carreira de mais de quatro décadas, o chefe do Estado-Maior do Exército indiano era "um visionário que iniciou reformas abrangentes nas Forças Armadas indianas", assegurou a organização que liderava, em comunicado. Já o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, também deixou as suas condolências aos 13 militares falecidos. "Serviram a Índia com a máxima diligência", assegurou no Twitter.