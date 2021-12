Ondas que podem atingir os 12 metros colocam sete distritos em aviso laranja

Sete distritos de Portugal continental estão sob aviso laranja até às 9h de quinta-feira devido à previsão de ondas de noroeste “com cinco a seis metros de altura significativa, podendo atingir 12 metros de altura máxima”, anunciou, esta quarta-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos visados são Aveiro, Braga, Coimbra, Leiria, Lisboa, Porto e Viana do Castelo. Já Beja, Bragança, Castelo Branco, Faro, Guarda, Setúbal e Vila Real estão sob aviso amarelo devido à agitação marítima forte e à queda de neve.

De sublinhar que o país está a ser afetado pelos efeitos colaterais da passagem da depressão Barra. “A depressão Barra é uma depressão muito pouco cavada, é uma depressão alta no seu centro que está no Atlântico Norte bem a noroeste dos Açores e vai deslocar-se de leste para nordeste em direção às ilhas britânicas. Ela não influencia diretamente o estado do tempo em Portugal continental, mas há alguns efeitos colaterais”, explicou a meteorologista do IPMA Maria João Frada à agência Lusa.