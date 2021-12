Covid-19. António Guterres em isolamento após contacto com infetado

O secretário-geral das Nações Unidas (ONU), António Guterres, está em isolamento profilático, desde terça-feira, após ter contacto com um funcionário infetado com covid-19.

Guterres iria participar, na noite desta quarta-feira, na gala anual da associação da imprensa da ONU e, amanhã, numa reunião do Conselho de Segurança sobre os desafios do terrorismo e as alterações climáticas.