Sporting termina fase de grupos da Liga dos Campeões com derrota

O Sporting perdeu, esta terça-feira, por 4-2 frente ao Ajax no último jogo da frase de grupos da Liga dos Campeões. O jogo, na Johan Cruijff Arena, em Amesterdão, foi disputado pelas duas equipas que já se encontravam apuradas para os oitavos de final da competição.

O Ajax abriu o marcador com um penálti de Sébastien Haller ao minuto ‘8. Os ‘leões’ não tardaram em reagir e ao minuto ’22 estava feito o empate, pelos pés de Nuno Santos. Contudo, o Ajax voltou a segurar a liderança antes do intervalo com um golo de Antony ao minuto ’42.

Já na segunda parte, David Neres fez o 3-1 ao minuto ’58 e logo depois, ao minuto ’62, Berghuis aumentou a vantagem para 4-1.

Tabata marcou ao minuto ’78, mas os 'leões' não conseguiram evitar a derrota.