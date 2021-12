Filho de cinco meses de Nick Cannon morre com tumor no cérebro

Nick Cannon revelou, esta terça-feira, que o filho mais novo, Zen, de cinco meses, morreu devido a complicações causadas por um tumor no cérebro.

“No fim de semana, perdi o meu filho mais novo para uma doença chamada hidrocefalia... cancro no cérebro”, revelou o ator e apresentador durante a emissão do seu programa ‘The Nick Cannon Show’.

“É duro”, disse, em lágrimas, acrescentando que apenas voltou ao trabalho porque precisa de se manter ocupado.

O ator explicou que o filho “andava sempre com tosse” e, por isso, “quis uma opinião médica”. “Ele tinha uma respiração diferente e quando tinha dois meses percebi que também tinha uma cabeça maior. Não pensamos em nada de mal. Mas queria levá-lo ao médico para tratar dos seios da face e da respiração. Pensamos que seria algo de rotina.”, contou.

O estado de saúde do bebé piorou no Dia de Ação de Graças, celebrado a 25 de novembro. “No fim de contas era um cancro no cérebro e o tumor começou a crescer muito mais rápido. Sabíamos que o tempo era…“, acrescentou. “Nesse fim de semana, fizemos de tudo para passar o máximo de tempo possível com o Zen”.

Zen era o filho mais novo do comediante. Os filhos mais velhos de Cannon – os gémeos Monroe e Moroccan – têm dez anos e são fruto do seu casamento com Mariah Carey. Segue-se Golden, com quatro anos, e Powerful Queen, com um, filhos de Brittany Bell.

Só em junho, Cannon teve três filhos: os gémeos Zion Mixolyan e Zillion Heir, nascidos a 14 de junho, filhos da DJ Abby de La Rosa, e Zen Scott, nascido a 23 de junho, fruto de um caso com a modelo Alyssa Scott.