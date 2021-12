Mais de 4 mil recuperados num dia em que a covid-19 vitima 21 pessoas

Portugal registou, nas últimas 24 horas, 3.417 casos do novo coronavírus e 21 óbitos, de acordo com o mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado esta terça-feira. O boletim de hoje volta a reportar número de mortes superior a 20, porém nas últimas 24 horas não houve mais entradas nos hospitais portugueses, realçando ainda o registo de mais de quatro mil recuperados.

A região que diagnosticou maior número de casos foi o Norte, ao registar 1.094 contágios nas últimas 24 horas, apenas mais 52 do que Lisboa e Vale do Tejo, que contabilizou 1.036. Segue-se o Centro com 799, o Algarve com 272 e o Alentejo apenas com 74 casos. No arquipélago da Madeira há 115 novas infeções e no dos Açores 27.

Das 21 vítimas mortais, sete ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, seis no Norte, quatro no Algarve, três na Madeira e um no Centro. Não há registo de mortes no Alentejo e nos Açores nas últimas 24 horas.

Por outro lado, o número de internados diminuiu ligeiramente face ao último boletim. Agora, há 936 pessoas internadas com covid-19 nos hospitais portugueses, menos 12 do que ontem. Já no que diz respeito a doentes graves, também regista uma descida também ligeira: há 133 pessoas em UCI, menos dois face ao último boletim.

Os valores da incidência e do rácio de transmissibilidade (RT) foram atualizados esta segunda-feira, pelo que os dados mantém-se inalterados.

Segundo o boletim da DGS, em Portugal o valor da incidência é de 410,4 e de 413,9 quando analisado apenas o continente. Já o RT é de 1,10 a nível nacional e de 1,11 a nível continental.

Portugal registou, desde o início da pandemia, 1.172.420 casos de SARS-CoV-2, 60.584 dos quais permanecem ativos – menos 1.573 – e 18.572 não resistiram. Nas últimas 24 horas, 4.969 pessoas recuperaram da doença, elevando o total para 1.088.295. Atualmente, as autoridades de saúde têm 79.538 contactos em vigilância, mais 2.255.

Consulte aqui o boletim