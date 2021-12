Rio escolhe Ricardo Batista Leite para encabeçar Lisboa e Sofia Matos para liderar Porto

Rui Rio já escolheu as cabeças de lista do PSD nos vários círculos eleitorais do partido para as eleições legislativas a 30 de janeiro.

A Comissão Política Nacional (CPN) vai reunir-se na tarde desta terça-feira para aprovar os candidatos, cujos nomes seguiram depois para a aprovação final, em Conselho Nacional do Partido, que irá acontecer mais tarde, pelas 21h, no Évora Hotel, em Évora.

Esta reunião vai ditar o futuro do partido liderado por Rui Rio, que irá decidir que quer ou não fazer pré-coligação com o CDS para estas legislativas. Apesar de a CPN estar dividida quanto à eventual coligação pré-eleitoral, o i sabe que se Rio a propuser, esta irá, em princípio, ser aprovada.

Veja aqui os nomes dos cabeças de lista, aos quais o Nascer do Sol teve acesso:

Viana do Castelo

Jorge Mendes

Economista

Ex-presidente da Câmara Municipal de Valença

Deputado desde 2019



Braga

André Coelho Lima

Advogado, deputado desde 2019

Vice-Presidente da Comissão Política Nacional do PSD



Vila Real

Artur Soveral de Andrade

Advogado

Deputado desde 2019



Bragança

Adão Silva

Secretário de Estado no XV Governo Constitucional

Deputado e Líder Parlamentar do PSD



Porto

Sofia Matos

31 anos, advogada

Ex-Secretária Geral da JSD

Deputada desde 2019



Aveiro

António Topa Gomes

49 anos, Engenheiro Civil

Professor Universitário Associado com Agregação na FEUP



Guarda

Gustavo Duarte

Engenheiro civil, empresário

Ex-presidente da Câmara de Vila Nova de Foz Côa

Deputado à AR entre 2002-2003



Castelo Branco

Cláudia André

Professora

Ex-Vereadora da Câmara da Sertã

Deputada desde 2019



Viseu

Hugo Carvalho

31 anos, Engenheiro

Ex-presidente do CNJ

Membro da Assembleia Municipal de Viseu

Deputado desde 2019



Coimbra

Mónica Quintela

Advogada

Deputada desde 2019



Leiria

Paulo Mota Pinto

Jurista, ex-Juiz Conselheiro do Tribunal Constitucional, Professor Universitário, ex-deputado

Ex-Presidente da Comissão Parlamentar dos Assuntos Europeus da Assembleia da República

Presidente da Assembleia Municipal de Pombal

Presidente do Congresso Nacional do PSD



Santarém

Isaura Morais

Licenciada em Gestão de Recursos Humanos

Ex-Presidente da Câmara de Rio Maior e deputada desde 2019

Presidente da Comissão de Administração Pública, Modernização Administrativa, Descentralização e Poder Local

Vice-presidente do PSD



Lisboa

Ricardo Baptista Leite

Médico

Ex-Vereador da Câmara de Cascais

Vice-presidente do Grupo Parlamentar do PSD



Setúbal

Nuno Carvalho

Gestor e Empresário

Licenciado em Direito

Deputado desde 2019

Foi vereador sem pelouros na Câmara Municipal de Setúbal



Portalegre

João Pedro Luís

Estudante

Membro da Assembleia Municipal de Portalegre

Presidente da JSD de Portalegre



Évora

Sónia Ramos

Jurista

Vereadora na Câmara Municipal de Estremoz

Presidente da CPD de Évora



Beja

Henrique Silvestre

33 anos, Engenheiro agrónomo

Empresário Agrícola



Faro

Luís Gomes

Professor Universitário

Ex-Presidente da Câmara de Vila Real de Santo António



Madeira

Sérgio Marques

Advogado

Ex-Membro do Governo Regional da Madeira

Ex-deputado ao Parlamento Europeu

Deputado desde 2019



Açores

Paulo Moniz

Engenheiro Eletrotécnico

Ex-Presidente da Ordem dos Engenheiros dos Açores

Deputado desde 2019



Europa

Maria Ester Vargas

Licenciada em Germânicas

Ex-deputada à Assembleia da República

Ex-Conselheira da Embaixada de Portugal em Berna



Fora da Europa

Maló de Abreu

Médico

Primeiro presidente da AAC pela JSD em 1979

Deputado desde 2019