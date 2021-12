Matosinhos. Colisão entre cinco veículos causa quatro feridos ligeiros na A4

Um acidente que resultou numa colisão entre cinco automóveis provocou quatro feridos ligeiros, na Autoestrada 4 (A4), sentido Valongo/Matosinhos, perto da área de serviço da Galp.

O trânsito ficou congestionado devido à colisão rodoviária, indicou uma fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR) à agência Lusa, tendo havido a necessidade "momentaneamente" de cortar a A4 naquele local para retirar as viaturas.

Segundo a mesma fonte, o alerta para o acidente foi dado às 07h50, sendo que a circulação do trânsito já estava restabelecida pelas 9h20.

De acordo com o site da Proteção Civil, pelas 10h28, estavam no terreno 13 operacionais e sete viaturas.

As razões que levaram à colisão ainda são desconhecidas, afirmou uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto à mesma agência.