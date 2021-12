Caso Cabrita. PGR não assume erro e manda consultar processo

Procuradoria Geral da República não assume o erro na acusação do caso do acidente que envolveu o carro do ex-ministro da Administração Interna, em que a procuradora indica que no carro em que seguia Eduardo Cabrita, e que atropelou mortalmente um trabalhador na A6, seguiam quatro tripulantes além do motorista, entre os quais o elemento do corpo de segurança da PSP, homem que na realidade ia noutro carro.

Questionada pelo i na sequência da falha ontem avançada em primeira mão por este jornal, já confirmada nos autos do processo, a PGR limitou-se a remeter para a consulta do processo no DIAP de Évora, “para uma informação circunstanciada”.

Já a PSP optou por não fazer comentários. “A Polícia de Segurança Pública não comenta qualquer aspeto da situação em apreço, que se encontra sob escrutínio judicial”, respondeu ao i a Polícia de Segurança Pública.

