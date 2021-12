Reino Unido. O que sobra do império britânico?

Quando nos lembramos que a Rainha Isabel II ainda é a chefe de Estado de 15 países – só na semana passada, 55 anos após a independência, é que os Barbados finalmente se tornaram uma república, com Sandra Mason a tomar posse como Presidente e a cantora Rihanna a ser declarada heroína nacional – parece que estamos perante um artefacto de um passado distante.

Se hoje EUA e China lutam pelo papel de potência mundial, numa corrida tecnológica e espacial, há pouco mais de um século eram os britânicos que governavam as ondas, mantendo sob o seu jugo mais de 400 milhões de pessoas, então equivalente a mais de 20% da população mundial.

Desse império sobrou a Commonwealth, sombra do antigo poderio britânico. Ficaram laços formais, com a Rainha a exercer o papel cerimonial de chefe de Estado, através dos seus governadores-gerais nos chamados reinos da Commonwealth, como a Austrália, Canadá, Nova Zelândia e uma série de pequenas nações caribenhas ou do Pacífico.

Mas o grande legado do império vive nas relações desiguais das antigas colónias com o norte global, na separação de povos e territórios, numa espécie de subjugação cultural à antiga metrópole, na perseguição aos homossexuais recorrendo a velhas leis coloniais. Bem como na nostalgia que ainda impregna a elite britânica, o saudosismo dos tempos de grande potência que levou ao Brexit, argumenta Deana Heath.

“A Commonwealth definitivamente não é, política ou economicamente, o mesmo que um império formal. Mas, apesar disso, garante que o império continua vivo de muitas maneiras”, diz ao i a investigadora de História Colonial na Universidade de Liverpool, autora do livro Colonial Terror: Torture and State Violence in Colonial India (Oxford University Press, 2021).

Ou seja, a Commonwealth “perpetua a noção, que é influente no Reino Unido e em algumas antigas colónias (particularmente as antigas colónias ‘brancas’, de colonos), de que o império britânico era relativamente benigno”, continua a historiadora britânica. “Nem que seja porque a relação entre o Reino Unido e as suas antigas colónias é apresentada como sendo uma ‘parceria’, não de exploração, e de ‘história partilhada’, em vez de conquista e colonização”.

