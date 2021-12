Mais de 72 mil pessoas foram administradas com dose de reforço contra covid-19 nas últimas 24 horas

Nas últimas 24 horas, mais 72.281 pessoas foram vacinadas com a dose de reforço da vacina contra a covid-19 em Portugal, revelou a Direção-Geral da Saúde (DGS), no relatório diário da vacinação desta segunda-feira. Posto isto, agora há 1.602.356 pessoas imunizadas com a dose de reforço.

No mesmo documento, também foi referido que 8.599.115 pessoas completaram o esquema vacinal contra a covid-19, mais 2.211 face à última atualização.

No que diz respeito à vacina contra a gripe, mais 17.698 doses foram inoculadas nas últimas 24 horas, sendo que já foram administradas no total 2.097.632 doses.

Até à data, as pessoas do grupo etário dos 80 ou mais anos foram as que receberam mais a dose de reforço da vacina contra o vírus, seguindo-se da faixa etária dos 70 aos 79 anos - 526.538 - e dos 65 aos 69 - 261.238.

Recorde-se que o regime de Casa Aberta está agora em vigor para as pessoas com mais de 50 anos que tenham recebido a primeira dose da vacina da Janssen, de unidose, e que possam tomar a dose de reforço.

Consulte aqui o boletim