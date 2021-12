Um homem, de 28 anos, foi detido por violência doméstica contra a mãe, no concelho de Vila Nova de Famalicão, no passado dia 3 de dezembro.

Em comunicado, esta segunda-feira, a força de segurança explica que, na sequência de uma denúncia a dar conta de uma situação de violência doméstica, os militares da GNR “deslocaram-se para o local onde foi possível ouvir gritos de socorro do interior da habitação, tendo visualizado o agressor a empurrar a vítima, sua mãe de 61 anos”.

No seguimento da ação, a GNR apurou que o agressor “era consumidor de bebidas alcoólicas e que injuriava de forma reiterada a vítima”.

“Durante as diligências, foi possível saber-se ainda que, antes da chegada da patrulha, o agressor tinha tentado asfixiar a vítima com as mãos, tendo posteriormente usado duas almofadas”, informa a mesma nota.

O suspeito foi detido e presente a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.