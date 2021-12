Covid-19. Isaltino Morais já saiu dos Cuidados Intermédios

O presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, já deixou a Unidade de Cuidados Intermédios onde estava internado devido à covid-19.

Em comunicado, esta segunda-feira, a autarquia revela que, “durante o fim de semana, o presidente Isaltino Morais saiu da Unidade de Cuidados Intermédios onde estava internado, estando agora num quarto”.

Segundo a mesma nota, divulgada nas redes sociais, Isaltino Morais “tem vindo a apresentar melhorias no seu estado geral de saúde”.

Recorde-se que o autarca testou positivo para a covid-19 no passado dia 27 de novembro e foi no dia 29 de novembro, no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa.