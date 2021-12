Avalanche na Áustria provoca três mortes

Três esquiadores morreram e dois ficaram feridos no decorrer de uma avalanche na região de Salzburgo, na Áustria. A informação foi veiculada hoje pela Cruz Vermelha (CV) austríaca que adiantou também que o incidente ocorreu a uma altitude de aproximadamente 2.400 metros no distrito de Lungau, depois das 13h45, hora local (14h45 TMG), segundo o porta-voz da CV austríaca, Anton Schilcher, em declarações à agência noticiosa APA.

De acordo com Christoph Wiedl, oficial local de resposta a emergências, um total de oito esquiadores do grupo ficaram soterrados debaixo de 4,5 metros de neve. Relativamente às vítimas mortais, uma foi encontrada já cadáver e a outra morreu no hospital. Volvidas quatro horas, foi encontrado um terceiro corpo.

Uma das vítimas mortais foi Rene Hofer, campeão europeu e mundial de motocross de apenas 19 anos. É de realçar que as avalanches têm causado uma média de 20 mortes por ano no país, porém, as duas últimas épocas altas de esqui na foram menos mortíferas devido à redução de esquiadores nas montanhas no contexto da pandemia.