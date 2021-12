Treze civis mortos na Índia pelas forças de segurança no nordeste

Treze civis foram mortos no estado indiano de Nagaland por forças de segurança que abriram fogo sobre um camião e depois sobre um grupo de pessoas que protestavam contra o incidente, disse a polícia.

O tiroteio teve lugar no sábado no distrito de Mon, que faz fronteira com Myanmar.

“A situação em todo o distrito de Mon é muito tensa neste momento. Temos 13 mortes confirmadas”, disse a polícia.

Seis operários foram mortos numa emboscada pelas forças de segurança quando regressavam a casa num camião na aldeia de Oting.

Os familiares das vítimas foram à sua procura, descobriram os corpos e dirigiram-se às forças de segurança para pedir explicações.

“Foi então que surgiu um confronto entre os dois lados e membros das forças de segurança que abriu fogo, matando mais sete pessoas”, disse o oficial da polícia.

Numa declaração, o exército indiano disse que agiu com base em “inteligência credível” e que estava de facto a perseguir um grupo de insurgentes que operava na área.

Um membro das forças de segurança foi morto e vários outros ficaram feridos no incidente. “A causa desta infeliz perda de vidas está a ser investigada ao mais alto nível e serão tomadas medidas apropriadas de acordo com a lei”, diz a declaração.