Morreu Pedro Gonçalves, contrabaixista dos Dead Combo

Morreu Pedro Gonçalves, o contrabaixista e um dos fundadores da banda Dead Combo. Tinha 51 anos. A notícia foi confirmada pelo jornal Público junto do manager da banda.

O músico lutava contra uma doença oncológica há cerca de três anos e a banda cancelou os concertos de despedida que tinha agendados até ao final de saúde devido ao agravamento do estado de saúde do contrabaixista.

Relacionados Dead Combo cancelam concertos de despedida

Pedro Gonçalves e Tó Trips fundaram, em 2003, os Dead Combo. Ao longo de 18 anos foram lançados seis álbuns: Vol. I (2004), Vol. II – Quando a Alma não é Pequena (2006), Guitars From Nothing (2007), Lusitânia Playboys (2008), Lisboa Mulata (2011), A Bunch of Meninos (2014), Dead Combo e as Cordas da Má Fama (2016) e Odeon Hotel (2018).