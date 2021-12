Covid-19. Não há registo de mortes relacionadas com a variante Omicron

A variante Omicron do vírus SARS-CoV-2 já foi detetada em 38 países, mas não foram registadas vítimas mortais. A informação foi avançada, na sexta-feira, numa conferência de imprensa da Organização Mundial da Saúde (OMS).

“Ainda não temos nenhum relato de mortes relacionadas com a Omicron”, afirmou o porta-voz da OMS, Christian Lindmeier.

No entanto, o responsável alerta que à medida que mais países detetarem a nova variante, registada pela primeira vez no início de novembro na África do Sul, “teremos mais casos, mais informações” e “possivelmente mais mortes”.

Maria Van Kerkhove, responsável pelo estudo da covid-19 na OMS, revelou que a variante foi registada em 38 países, sendo os Estados Unidos da América e a Austrália os mais recentes a juntarem-se à lista, e está agora disseminada nas seis regiões da organização.

Em Portugal, segundo o relatório ‘Monitorização das linhas vermelhas para a covid-19’, com dados atualizados até às 18h de sexta-feira, foram identificados 34 casos da variante.