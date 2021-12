Portugal doa mais 100 mil vacinas contra a covid-19 à Guiné-Bissau

Portugal enviou, na sexta-feira, um novo lote de 100 mil vacinas contra a covid-19 da farmacêutica AstraZeneca para a Guiné-Bissau. Foi ainda enviado “material necessário para viabilizar a sua administração, incluindo seringas e agulhas”.

“Este é o terceiro lote de vacinas que Portugal envia para a Guiné-Bissau para apoio ao seu Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19, ascendendo agora a 200 mil o número total de vacinas doadas a este país parceiro da Cooperação Portuguesa”, lê-se numa nota publicada no site da Embaixada de Portugal no país.

As doações inserem-se “no compromisso político assumido por Portugal de disponibilizar a estes países pelo menos 5% das suas vacinas contra a Covid-19” e que foi reforçado durante a recente Cimeira da CPLP.

“A operacionalização desta ação é resultado do esforço conjunto do Ministério dos Negócios Estrangeiros, designadamente através do Camões - Instituto da Cooperação e da Língua e da Embaixada de Portugal em Bissau, e do Ministério da Saúde, através da Direção-Geral da Saúde (DGS), da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (Infarmed) e da Task Force do Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19 em Portugal”, acrescenta.