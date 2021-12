EUA. Pais de adolescente suspeito de matar quatro estudantes acusados de homicídio involuntário

Os pais do adolescente, de 15 anos, suspeito de ter matado quatro estudantes a tiro numa escola dos Estados Unidos, na passada terça-feira, foram acusados de homicídio involuntário por uma procuradora-geral do Estado do Michigan.

Segundo a agência de notícias AP, o casal foi alvo de quatro acusações de homicídio involuntário e pode enfrentar uma pena de prisão de até 15 anos, caso venha a ser condenado.

No Estado do Michigan uma pessoa pode ser acusada de tal crime se os procuradores acreditarem que alguém contribuiu fortemente para uma situação que causou ferimentos ou morte.

“Os pais eram as únicas pessoas em posição de saber o [seu] acesso às armas”, referiu, na quinta-feira, a procuradora-geral do condado de Oakland, Karen McDonald, acrescentando que a arma “parece ter estado disponível sem qualquer dificuldade para aquele jovem”.

O suspeito foi detido e está acusado, como adulto, de mais de 20 crimes, que incluem homicídio, tentativa de homicídio e terrorismo, na sequência do tiroteio. No total, quatro estudantes, com idades entre os 14 e os 17 anos, morreram e outras sete pessoas ficaram feridas.