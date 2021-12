Francisca Van Dunem escolhida para substituir Eduardo Cabrita. Ministra vai acumular pasta da Justiça com a da Administração Interna

A ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, vai substituir Eduardo Cabrita até às eleições legislativas, agendadas para 30 de janeiro de 2022. A governante passa agora a acumular duas pastas: a da Justiça e da Administração Interna.

Numa nota, publicada no site da Presidência, é referido que Marcelo Rebelo de Sousa aceitou a demissão de Eduardo Cabrita e a nomeação da ministra da Justiça como sua substituta.

“O Presidente da República aceitou hoje as propostas do Primeiro-Ministro, de exoneração do Dr. Eduardo Cabrita como Ministro da Administração Interna, bem como da sua substituição pela Dra. Francisca Van Dunen, que acumulará com as funções de Ministra da Justiça. Os Secretários de Estado do MAI são reconduzidos”, lê-se.

“A posse, em cerimónia restrita, está marcada para amanhã, sábado 4 de dezembro, pelas 15h00, na Sala dos Embaixadores do Palácio de Belém”, acrescenta.