Marilyn Manson perde nomeação para Prémio Grammy na categoria de Melhor Canção de Rap

Manson estava nomeado nesta categoria pela sua colaboração com Kanye West em 'Jail', tema de "Donda", novo álbum do rapper.

Porém, de acordo com o jornal "The New York Times"o cantor já não se encontra nomeado nessa mesma categoria. O seu nome foi igualmente retirado dos créditos de 'Jail', no Spotify.

Segundo a "Billboard", a retirada do nome de Marilyn Manson da categoria de Melhor Canção Rap não está relacionada com as acusações de abusos sexuais feitas contra si.

Depois de receber críticas pela indicação de Manson e outros acusados de abusos, como o comediante Louis CK, o presidente-executivo da Academia, Harvey Mason Jr., afirmou em novembro que não se "restringem" indicações e que "não olhamos para o passado das pessoas".

Apesar da retirada do seu nome dos nomeados na categoria de Melhor Canção de Rap, o autor de "Antichrist Superstar" continua nomeado na categoria de Álbum do Ano, também pela sua participação em "Donda".