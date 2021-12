Motorista de Cabrita acusado de homicídio por negligência

O motorista que conduzia o carro onde seguia o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, e que atropelou mortalmente um trabalhador na A6, foi acusado pelo Ministério Público de homicídio por negligência.

“O Ministério Público deduziu acusação, requerendo o julgamento por tribunal singular, contra um arguido, o condutor do veículo automóvel interveniente num acidente de viação ocorrido na A6, no dia 18 de junho de 2021, imputando-lhe a prática, em concurso, de um crime de homicídio por negligência e de duas contraordenações”, lê-se num comunicado do DIAP de Évora, divulgado esta sexta-feira.

Segundo a mesma nota, a acusação refere que o arguido “conduzia, naquela ocasião e lugar, veículo automóvel em violação das regras de velocidade e circulação previstas no Código da Estrada e com inobservância das precauções exigidas pela prudência e cuidados impostos por aquelas regras de condução”. De acordo com o Observador, que cita o despacho, o motorista seguia na via da esquerda, a uma velocidade de 166 quilómetros por hora.

“Como resultado da conduta do arguido, o veículo embateu num indivíduo que procedia ao atravessamento da via, provocando-lhe lesões que lhe determinaram a morte”, indica o DIAP de Évora. "Decorre o prazo para eventual abertura de Instrução que, a não ser requerida, determinará a remessa do processo para julgamento", acrescenta.

Recorde-se que o acidente resultou na morte de um trabalhador, de 43 anos, que fazia trabalhos de manutenção na A6. Apesar de ainda ter sido assistido no local, acabou por não resistir.