A Ética e a Política – Uma conjugação perfeita!

Conhecemos finalmente quem serão os protagonistas das próximas eleições legislativas, Rui Rio junta-se a António Costa, na disputa pela conquista do maior número de deputados na Assembleia da República – um dos dois será o próximo Primeiro-Ministro de Portugal.

Estão abertas as hostilidades internas nos Partidos Políticos, principalmente, nos partidos de governo, PSD e PS. Uns e outros perfilam-se para conquistar o melhor lugar aqui e ali – principalmente na lista de deputados.

Por estes dias, é um dos principais assuntos discutidos internamente nos partidos e o qual gera sempre alguma tensão.

Ainda haverá Ética na Política? Terá o poder económico abalroado a Ética?

A atividade política não pode ser legítima, nem a economia justa e solidária, sem uma intervenção ética. Temos o dever de ter patente uma dimensão ética para que se possa proporcionar a convivência numa sociedade plural, mantendo a democracia e não circunscrevendo a ideia de Estado de Direito democrático.

A articulação entre Ética e Política traduz-se numa reflexão irrenunciável sobre o valor da existência humana, que evidencia a força da Ética, como um paradigma incontornável de representação e transformação da sociedade, quando assumida pelo homem como determinante nas suas escolhas.

É fundamental estimular cada ser humano, incutindo uma consciência cívica, orientando-o para consensos livres e racionais, como caminho para outros padrões de vida, inspirados numa atitude responsável que, no plano político, se repercute no afrontamento entre Ética e Política. É decisivo sensibilizarmos os mais jovens para as questões políticas e demonstrar o quanto são determinantes nas suas vidas, as decisões políticas.

Compete a cada um de nós exercer um papel ativo e participado na sociedade onde estamos inseridos.

A Ética e a Política estão profundamente ligadas. As questões da justiça, da liberdade, dos direitos humanos, da igualdade e da repartição de bens, implicam a necessidade de construir um dever ético baseado na responsabilidade e racionalidade, de onde resultará a experiência do dever, e se traduz num mundo melhor, com melhores pessoas.

A classe política só está em condições de assegurar a prossecução do interesse público, se reger a sua ação pela especificidade da moral política, possuindo legitimidade para decidir individualmente perante cada situação, sempre que tenha em vista o bem dos cidadãos.

Vivemos uma das maiores crises de confiança que afeta as relações entre os cidadãos e as classes políticas, eleições após eleições os números da abstenção são cada vez mais preocupantes, os cidadãos deixaram de acreditar nas instituições e nos políticos.

Há menos de dois meses, um estudo que pretendia aferir o grau de confiança dos portugueses nas instituições, revela que há um grande desconhecimento sobre as organizações nacionais e internacionais, o que fazem, como atuam, quem são os seus responsáveis – ora quanto maior for o desconhecimento, maior será o nível de desconfiança.

Será que a maioria dos portugueses sabe que pode participar numa reunião de Câmara Municipal, de Junta de Freguesia? É imperioso aproximar os cidadãos das Instituições e dos titulares de órgãos públicos.

Esta crise de confiança poderá resultar das diferentes formas de se fazer política, ou se vive para a Política ou se vive da Política – se os titulares de cargos políticos escolherem viver para a política, atuarão com total desprendimento e o único objetivo é o bem comum, o servir uma causa. Se, pelo contrário, viverem da política, então teremos uma escolha mais material, com a dependência do aspeto económico.

O poder económico poderá ser o ponto de partida para se conseguir explicar o quanto está desvirtuada a prática política e o quão longe está do seu apogeu. A economia passou a ser considerada por muitos como a instância decisiva da realidade, desvalorizando a prática política e comprometendo o seu fim - a economia impõe as suas regras à atividade política e compromete o fim do político.

A sociedade contemporânea está aquém daquilo que se esperava dela, quer a nível das estruturas económicas, sociais, mentais, éticas, políticas e também educativas, o que torna fundamental equacionar e repensar o espaço físico no qual habitamos.

Ética, precisa-se!

Sónia Leal Martins

Politóloga