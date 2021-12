Idosa morre em incêndio em Espinho

Um incêndio numa casa, na manhã desta sexta-feira, em Espinho, provocou a morte de uma mulher, de 85 anos.

De acordo com adjunto do comando dos Bombeiros de Espinho, Pedro Dias, citado pela agência Lusa, a idosa foi encontrada no exterior da casa, em paragem cardiorrespiratória. Apesar das manobras de reanimação, acabou por não resistir.

Segundo a mesma fonte, a mulher tinha sido retirada para o exterior da habitação pelo filho, que sofreu ferimentos ligeiros por inalação de fumos. O homem, de 42 anos, foi transportado para o hospital da Feira.

O alerta foi dado pelas 07h29. As causas do incêndio estão ainda por apurar.

No local estiveram os Bombeiros de Espinho, uma viatura médica de emergência e reanimação e a PSP.