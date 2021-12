A Comissária Europeia para a Igualdade, Helena Dalli, apresentou um documento que segundo ela deveria ser aprovado como guia orientador para as comunicações internas na própria UE. Entre as alarvidades ali presentes saltam à vista algumas tiradas que podiam fazer rir o mais sisudo dos comissários não fosse o tema tão sério e perigoso mas ao mesmo tempo sintomático dos tempos em que vivemos. Para começar, sugere então a dita que seja abolida a palavra “Natal” porque nem todas as religiões celebram essas festividades, dando lugar a “períodos de festas” ou “períodos de férias”. Ainda sobre o mesmo tema conclui que as palavras Maria e José são muito cristãos e pouco internacionais e por isso com deficiente representatividade perante todos os que se identificam com os mesmos. Nesse caso, do alto da sua sapiência e dos seus vastos estudos sobre a matéria, acha que se devem substituir por “Malika” e “Júlio” para soar melhor.

Mas não se fica por aqui. Troca o “senhoras e senhores” por “caros colegas” e quer evitar o uso da palavra “Homem” enquanto sinónimo da humanidade. O “envio de homens a Marte” deve ser antes “colonizar Marte”. Mutuar o “cidadão” por excluir os migrantes e proibir de vez o “homossexual” por ser um termo médico. Entre tantos outros exemplos a maltesa quer com este guia ilustrar a diversidade da cultura europeia e mostrar a natureza inclusiva da Comissão. Estas pessoas são as mesmas que não querem permitir que uma pessoa de cor seja dobrada no cinema por um branco, que querem alterar a sexualidade dos heróis de banda desenhada como o filho do Super Homem, que fazem Robin o seu fiel companheiro sair do armário ao fim de 81 anos, que transformam o 007 em mulher negra e que fazem a CatWoman abandonar a sua paixão pelo Batman para assumir uma experiência lésbica. Que fazem com que uma tradutora tenha que vir pedir desculpa pela ousadia de o fazer num livro de um escritor que não é da sua raça.

Abolir o Natal é só mais um triste episódio de um escalar de intolerância por gente que se proclama defensor das minorias chegando ao ponto de transformar momentos de lazer e pura diversão em autênticos manifestos sociais ideológicos e propagandistas. Uma autêntica tentativa de lavagem cerebral e um choque propositado com a realidade com o intuito de gerar confusão e de determinar o seu modo de pensar perante o que conhecemos e o que fomos aprendendo. A mim pouco me importa que alguém não celebre o Natal ou que lhe queira chamar “Viktan” ou “Xanax”. É me indiferente e até acho positivo que surjam novas personagens que ilustrem a diversidade atual, o que não me fazem, porque tenho cabeça para pensar por mim, é obrigar-me a surfar numa onda de inclusão negativa que não é mais do que puro preconceito que me altere tudo de bom o que vivi na minha infância e me determine que aquilo em que eu genuinamente acredito está errado e tudo o que eles querem impor é que está certo.

Este é um tema recorrente e voltarei a ele quantas vezes forem precisas porque também eu tenho o direito de achar tudo isto ridículo e de o expressar, por muito que possa custar aos inquisidores dos tempos atuais. Em minha casa vai-se continuar a festejar o Natal e vamos continuar a sentir esta época com um sabor especial em que a solidariedade, o amor e a proximidade assumem um caráter determinante mas que são só reflexo do que entendemos ser o nosso papel o ano inteiro. Vamos continuar a fazê-lo em família, com respeito por todos mas com homens, mulheres e crianças. O que nos identifica não são as palavras, são os atos, as atitudes e o nosso comportamento perante o Mundo. Por aqui sempre foi assim e sempre assim será. Se querem proibir ou abolir o que quer que seja façam-no em casa deles e deixem os outros em paz.