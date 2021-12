Eduardo Marçal Grilo. "O país tem um nível de centralização na área da educação insuportável"

Considerado o “pai” do pré-escolar, Marçal Grilo acredita que as crianças dos três aos 12 anos vão ser as mais afetadas pela pandemia. Defende a realização de uma avaliação séria e independente deste período para identificar o que foi feito bem e o que é preciso corrigir, mas considera que para isso as escolas não podem estar tão dependentes do Ministério da Educação. E vai mais longe: “Deixem as escolas trabalhar”.

Como vê o atual estado do ensino?

Acho que há duas áreas em que vale a pena pensar um bocadinho. Uma está relacionada com o que parece ser uma consequência óbvia da pandemia, das medidas que foram tomadas, dos confinamentos, dos usos das máscaras, dos afastamentos, etc., e que tem a ver com a saúde mental. Não sou médico, não sou pediatra, não sou médico de saúde mental, mas olhando para o que se passa e para o que se tem passado quer em escolas de grupos etários mais tenros – pré-escolar, primeiro ciclo –, quer olhando para outros níveis de ensino, percebemos que isso pode ter consequências muito gravosas. Criaram-se condições de funcionamento nas escolas e foram impostas regras de relacionamento nesses espaços entre os miúdos e os educadores e entre os professores com os miúdos que vão ter necessariamente consequências. Acho que este é um problema central. No outro dia estive numa terra em Trás-os-Montes e o diretor de um agrupamento escolar dizia-me que uma das coisas mais impressionantes a que assistiu no regresso ao ensino presencial foram as crianças do pré-escolar que chegavam à escola, iam com os braços abertos para as educadoras e estas não lhes podiam tocar, nem dar um abraço. Isto tem de ter consequências.

Uma criança daquela idade não percebe porque é que não pode haver contacto físico...

Não percebe e é fácil de entender, tendo em conta a sua idade. E depois há um outro problema com alguma seriedade que no outro dia me foi apresentado, que é o facto de estar tudo com máscaras, incluindo as educadoras. Os miúdos mais pequenos, dos três aos cinco anos, não conseguem olhar para a boca das educadoras, ou seja, não veem as pessoas a falar, o que pode ter consequências para a aprendizagem. Há aqui problemas que são muito sérios e é fundamental que as escolas e os pais estejam muito cientes disso.

Leia o artigo completo na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.