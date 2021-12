Há vida para além da covid-19

A confusão está instalada e convém que alguém procure esclarecer devidamente as pessoas, até para não se criar o caos. Numa visita rápida a restaurantes, bares, lojas de roupa e afins, percebe-se facilmente que o toque de recolher já é uma realidade. As pessoas mal ouvem falar do agravar da covid-19 tratam de recolher a casa, por uma semana, e fazem com que a economia entre rapidamente em recessão. Convém que as mensagens que são transmitidas sejam claras como a água e que não fiquem dúvidas, mas com tanta informação contraditória é normal que a confusão se instale. Num dia as atividades desportivas não podem ter espetadores sem o teste rápido efetuado nas últimas 48 horas, como no dia seguinte fica a saber-se que em eventos desportivos com menos de cinco mil pessoas ‘basta’ o certificado digital. Essas informações contraditórias só criam confusão. Governo, câmaras e demais organismos têm de estar irmanados na informação que passam para o exterior. Basta ver o que se passa com os centros de testagem criados pelas câmaras, no caso a de Lisboa. Ontem, por volta das 20h30, no jornal recebemos várias queixas de que o centro de testes no Cais do Sodré ainda não estava a funcionar. É apenas um exemplo de como a Câmara deve ter informação atualizada para que todos a possam consultar em tempo real. Até porque devemos elogiar a Câmara de Lisboa, e outras, que optem por testar a população em grande escala. O mesmo já não podemos fazer quando as autarquias decidem fechar postos de vacinação ou de testagem. Não é preciso ser um génio para perceber que estamos numa fase em que o mais importante, além da vacinação e dos cuidados higiénicos necessários (máscara e gel nas mãos), é testar sem parar. Portugal nem nenhum país vai aguentar este histerismo com um vírus que tem de se tornar “conhecido” de todos. A vida não se compadece com o medo, e por mais ou menos letal que seja a covid, não podemos ficar paralisados com esta história. Há muita vida para além da pandemia.