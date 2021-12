Português extraditado de Espanha devido a sequestro e roubo agravado

Um homem português de 52 anos foi recentemente detido em Espanha, na sequência de um mandado de detenção europeu emitido pelas autoridades portuguesas. O cidadão já foi extradidato para território nacional.

A extradição deve-se a uma condenação pelos crimes de roubo agravado e sequestro, cometidos no ano de 2013, na região de Montemor-o-Novo.

Segundo um comunicado divulgado pela Polícia Judiária, o homem foi condenado a pena "de 7 anos e 6 meses de prisão efetiva, por ter sido o instigador dos crimes de roubo e sequestro sobre duas vítimas, de nacionalidade estrangeira, que se deslocaram a território português para efetuar a entrega de uma encomenda de canídeos de raça, no valor estimado de 42.500 euros".

"No local onde deveria ser efetuada a entrega, as vítimas foram abordadas por cinco homens, os quais, mediante ameaça de arma de fogo e instrumentos de natureza contundente, se apoderaram dos canídeos, bem como do veículo onde os mesmos se encontravam", lê-se ainda no documento.

As diligências efetuadas vieram a permitir identificar o instagador dos crimes, agora detido e alvo e extradição, assim como três dos cinco autores materiais, tendo todos sido condenados a penas de prisão efetiva.

A PJ informou ainda que foi possível "recuperar alguns dos canídeos subtraídos na sequência da prática dos crimes, os quais estavam em cativeiro, em instalações de um dos condenados".

"A extradição ocorreu recentemente, mediante entrega do detido pelas autoridades espanholas, tendo os serviços da Polícia Judiciária procedido ao seu transporte para território nacional e posterior entrega aos Serviços Prisionais, para cumprimento da pena de sete anos e seis meses de prisão a que fora condenado", conclui a nota.